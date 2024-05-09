سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2309 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب