6 عوامل.. لماذا رفعت فيتش النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر؟

كتبت- منال المصري:

أرجعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة إلى حزمة من العوامل المختلفة تعكس تحسن وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي للبلاد، والاتجاه إلى العمل على استدامة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل باقي العملات الأخرى.

وأوضحت في تقرير لها صادر على موقعها الإلكتروني، أن تحسن النظرة تعكس انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، بما ساعد في فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

وأَضافت أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وأشارت إلى أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

كانت مصر وقعت في فبراير الماضي على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات يتيح لها استلام 35 مليار دولار مقابل حق تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة تشمل أموال سائلة بقيمة 24 مليار دولار وتسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وساعدت هذه الصفقة في إعلان البنك المركزي المصري تحري سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة 6% على الجنيه، وموافقة صندوق النقد الدولي زيادة قرض مصر وتخصيص الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قروض ميسرة لمصر، ليصل إجمالي التمويلات نحو 57 مليار دولار أكثر من نصفها من رأس الحكمة.

استثمار أجنبي أقوى

وذكرت فيتش في تقريرها وجود استثمار أجنبي أقوى في مصر يشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار تشمل 24 مليار دولار من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.

ويعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، مما يساعده في خفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمع العمراني الجديد، وفق الوكالة.

ويتكون المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار من الصفقة من تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها لدى البنك المركزي إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، مما يقلل من الدين الخارجي لمصر.

رأس المال الأجنبي الإضافي

قالت الوكالة إنه في المراجعة الأولى التي أجريت في مارس الماضي تمت زيادة تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو، وارتفع الدين المحلي إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023.

ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بنحو ثلاثة أرباع في مارس إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار أمريكي في يناير، وفق الوكالة.

تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي

تتوقع فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4% إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط) وصادرات الخدمات، وتعزيز مؤقت للواردات من التخليص الأخير لما يقدر بنحو 8 مليارات دولار من العملات الأجنبية المتراكمة).

زيادة الثقة في الجنيه

ويساهم عودة دخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل رسمي في البنوك زيادة الثقة في سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط "B" البالغ 4.1 شهرًا.

وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5% في السنة المالية من 2023 إلى 2025 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير.

تعديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود

أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه لكل دولار إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية (الذي بلغ ذروته عند ما يقرب من 72 جنيه لكل دولار في ينايرالماضي، مقابل السعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها).

وانتعشت سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير، وفق ما ذكرته فيتش.

وأوضحت أن ثقتنا الأكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة التي تعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026، وتعزيز التمويل الخارجي الذي ساعد في دعمه، على الرغم من أن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لمدى مرونة سعر الصرف. التزام السلطات.

الإصلاحات تقلل من مخاطر المالية العامة

وأوضحت فيتش أنه تم اتخاذ خطوات أولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة، بما في ذلك الإدماج التدريجي لـ 59 هيئة اقتصادية في محيط الحكومة العامة بدءًا من موازنة السنة المالية 2025.

وإصدار قرار يحدد سقف الاستثمار العام الإجمالي عند تريليون جنيه ( بتخفيض حقيقي إلى 88 مليار جنيه في السنة المالية 2023).

كما انعكس اتجاه الزيادة الحادة في تمويل العجز في البنك المركزي منذ أوائل 2023؛ وانخفض صافي مطالباته على الحكومة بنسبة 24% في مارس إلى 1.7 تريليون جنيه، كما عاد استخدام السحب على المكشوف من الحساب الحكومي الموحد إلى حدوده القانونية، .وفق تقرير فيتش.





