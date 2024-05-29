تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات وزارة المالية، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.64% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن مايو الجاري، والمنشور على موقعها الإلكتروني، سجل العجز الكلي للموازنة نحو 781 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من عام 2023-2024 مقابل نحو 570 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022-2023.

وعجز الموازنة هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، وتعتمد مصر على عام مالي يبدأ في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وارتفع إجمالي المصروفات العامة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 2.45 تريليون جنيه مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي بنسبة زيادة 44.3%.

كما زاد إجمالي الإيرادات إلى نحو 1.664 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 1.125 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 48%.

ويعود تسجيل زيادة المصروفات بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عبء الدين- فوائد الإقراض- على الموازنة العام للدولة بنسبة 87.6% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 1.250 تريليون جنيه مقابل نحو 665.63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى نحو 1.241 تريليون جنيه في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 923.73 مليار جنيه خلال نفس من العام المالي، بنسبة زيادة 45%.

وسجلت الموازنة فائضا أوليا (الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد القروض) بنسبة 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري مقابل فائض أولي 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.