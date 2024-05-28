سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3545 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 0.27%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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