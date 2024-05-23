خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وتراجع الدواجن والبيض واستقرار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الدواجن، والبيض البلدي، واللحوم، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الخيار وتراجع الملوخية بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع البلطي وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر "حديد عز" اليوم الخميس (موقع رسمي)

البلدي يواصل التراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار العدس والجبن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)