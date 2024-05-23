تراجع أسعار العدس والجبن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار المكرونة، بينما تراجعت أسعار العدس، واللحوم، والجبن الرومي، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.54 جنيه، بزيادة 13 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 52.35 جنيه، بزيادة 89 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.31 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 80.52 جنيه، بتراجع 6.88 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.36 جنيه، بتراجع 13 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.26 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.97 جنيه، بتراجع 2.32 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.66 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.20 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.75 جنيه، بتراجع 2.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.57 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.62 جنيه، بزيادة 56 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.62 جنيه ، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.01 جنيه، بتراجع 2.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.38 جنيه، بتراجع 8.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.69 جنيه، بتراجع 80 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 96.46 جنيه، بتراجع 2.57 جنيه.