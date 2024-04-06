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سعر الذهب يرتفع 35 جنيها ببداية تعاملات السبت

12:28 م السبت 06 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام 35 جنيها مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2083 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2679 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3125 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 1.69%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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