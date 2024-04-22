إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

04:02 م الإثنين 22 أبريل 2024

أسعار الحديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42642 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42680 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2153 جنيها.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس ايفولف للاستثمار: صندوق ازيموت للذهب جذب 100 ألف عميل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* هبط إلى 48.10 جنيه.. سعر الدولار يتراجع بنهاية تعاملات اليوم في 8 بنوك
* بعد حديثها عن قصة حب.. إشاعات ارتباط طاردت دينا الشربيني بسبب هؤلاء
* 1.5 جنيه للرغيف كأقصى سعر.. بدء تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة- صور وفيديو