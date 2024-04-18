ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر وزاد الجرام 5 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2163 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2781 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس، بزيادة 0.72%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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