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BBC

تعرف على أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة (موقع رسمي)

12:01 م الجمعة 12 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتب- مصراوي:

شهد متوسط أسعار الدواجن البيضاء الحية استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.73 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.73 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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