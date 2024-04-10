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BBC

أسعار الدواجن في الأسواق في أول أيام العيد (موقع رسمي)

12:07 م الأربعاء 10 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأربعاء في الأسواق، خلال أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.73جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.93 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن

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