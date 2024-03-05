أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 51105 جنيهات، بزيادة 406 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 52283 جنيها، بتراجع 12 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2307 جنيهات، بتراجع 70 جنيها.