"حديد عز" يتراجع في الأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40186 جنيها، بتراجع 18 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41146 جنيها، بتراجع 310 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2221 جنيها، بتراجع 126 جنيها.