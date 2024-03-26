قفزة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 55 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 75 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2068 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2198 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 1.22%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب