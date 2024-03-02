خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والدواجن والحديد وتراجع جديد في الذهب

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد بينما انخفضت أسعار البطاطس، والخيار اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل الذهب انخفاضه بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

تراجع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور السبت

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب يهبط مجددا بحلول منتصف تعاملات السبت