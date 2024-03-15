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قفزة في سعر الذهب اليوم الجمعة مع منتصف التعاملات

02:21 م الجمعة 15 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات بنحو 60 جنيها مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 60 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2167 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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