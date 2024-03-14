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خريطة الأسعار: تراجع السكر والزيت والذهب يعاود الارتفاع

02:34 م الخميس 14 مارس 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر والزيت بينما ارتفع سعر البيض اليوم الخميس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع المكرونة وارتفاع البوري بسوق العبور اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الملوخية والخيار وانخفاض الباذنجان بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع الزيت والسكر وارتفاع البيض في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

السكر الزيت الذهب

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