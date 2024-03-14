سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات، وتراجع الجرام 125جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1983 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2550 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2975 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2169 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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