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41 ألف جنيه لطن "حديد عز" اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

12:31 م الأحد 16 يونيو 2024

حديد عز

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز: 41 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها.

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