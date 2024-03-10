تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 10 مارس

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3427 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3598 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3149 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2699 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25192 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.