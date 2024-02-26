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BBC

هبوط كبير لأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:08 ص الإثنين 26 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما صعد سعر الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52256 جنيها، بتراجع 1965 جنيها.

سعر طن حديد عز: 55343 جنيها، بتراجع 1805 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2367 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء حديد عز

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