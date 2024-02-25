11 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البسلة بين 22 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي 14 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.