تداعيات "رأس الحكمة".. سعر الذهب اليوم يواصل النزيف مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر تراجعاته الحادة على إثر إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، وانخفض الجرام 85 جنيهاً مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب فقد 165 جنيهاً من قيمته مساء أمس بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في مصر لأقل من 60 جنيهاً بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، دخول 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين من بين استثمارات مشروع رأس الحكمة (تتضمن 15 مليار دولار خلال أسبوع)، منها 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2133 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها التداولات على السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بزيادة 11.01 دولار بنسبة 0.54% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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