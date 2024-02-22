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BBC

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:55 ص الخميس 22 فبراير 2024

الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 53757 جنيها، بزيادة 725 جنيها.

سعر طن حديد عز: 55372 جنيها، بزيادة 702 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2366 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الحديد أسعار الحديد الأسمنت

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