البورصة تهبط في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء

القاهرة- مصراوي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 29292 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي بيع بقيمة 59.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 57 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.41% إلى مستوى 29331 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.