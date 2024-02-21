شل العالمية تتطلع لتحقيق اكتشافات غاز جديدة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعرب يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية لشؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال، عن تطلع شركته العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز والنفط، لتحقيق اكتشافات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من شركة شل مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، لاستعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وضم وفد الشركة أيضا روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط، وداليا الجابري رئيس شل مصر، كما حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأكدت داليا الجابري ثقة الشركة في قطاع البترول المصري، مشيرة إلى أنه ما زال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة في ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة.

وأضافت أن هناك تعاونا مثمرا مع شركة إيجاس، والشركاء "إيني وبتروناس" للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وشدد الملا، خلال اللقاء، على أهمية الإسراع في أعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات للإسراع في وضعها على الإنتاج.