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البورصة تهبط مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:27 م الأربعاء 24 يوليو 2024

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.36% عند مستوى 29090 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 77.31 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 43.60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 33.71 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.7% عند مستوى 29195 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

المؤشر الرئيسي للبورصة هبوط البورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملات المستثمرين المستثمرين العرب المستثمرين المصريين المستثمرين الأجانب
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