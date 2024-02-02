في المرحلة الأخيرة.. جورجييفا: صندوق النقد "قريب جدا" من الاتفاق مع مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق "قريب جدا" من إبرام صفقة قرض مع مصر يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حاسمة لتخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاد الدولة المثقلة بالديون.

وقالت كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن: "قد نحتاج إلى المزيد من الوقت". "لكننا في هذه المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ وكلا الجانبين، المصريون ونحن، نريد تحقيق ذلك بشكل صحيح"، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز اليوم.

وأوضحت جورجييفا أن الحرب في غزة كانت السبب الرئيسي الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى المضي قدمًا في صفقة قرض موسعة على الرغم من توقفه عن صرف قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوقفت المدفوعات العام الماضي لأن القاهرة لم تستوف الشروط اللازمة للانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.

وقالت "إننا نشعر بالقلق كثيرا" بشأن الدول التي "تقع على حدود مركز" الحرب في غزة، وذكرت مصر ولبنان وبدرجة أقل الأردن.

وأضافت أن انخفاض عائدات الملاحة نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر "زاد من القلق" بالنسبة للقاهرة. "نحن ندرك أن الفجوة المالية في مصر آخذة في الاتساع.. إنهم يخسرون عائدات قناة السويس".

ويقول محللون إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي ركزت على حزمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، سيأتي بعضها من البنك والباقي من مانحين آخرين من المرجح أن يكون من بينهم البنك الدولي.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس: "تتطلع الأسواق إلى 10 مليارات دولار، حتى لو لم تكن كلها من صندوق النقد الدولي"، وفقا لفايننشال تايمز.

وانتشرت التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض قيمة العملة أو يسمح لها بالتعويم كجزء من الإصلاحات اللازمة لإطلاق حزمة صندوق النقد الدولي.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 44% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بحسب ما قاله أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، في مقابلة مع قناة الشرق في 25 يناير.

ويقول محللون إن الحرب على الحدود المصرية أعطت زخمًا جديدًا في العواصم الغربية لدعم صفقة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.

وقال مايكل وحيد حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية: "لقد أثرت حرب غزة على الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى الوضع الحالي في مصر، وقد أدى ذلك إلى مرونة جديدة".

وأشار إلى أن معبر رفح على الحدود المصرية مع غزة كان نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات الإنسانية إلى القطاع، وكانت القاهرة "واحدة من اللاعبين الإقليميين القلائل الذين لديهم روابط حقيقية ونشطة مع حماس"، وبالتالي فهي قادرة على لعب دور في الوساطة.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء عن إجراءات تهدف إلى تضييق العجز وتحقيق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص. كما أوقفت أي تمويل خارجي للمشروعات الوطنية الجديدة حتى يونيو.

وقال جيمس سوانستون، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن مصر بحاجة إلى إصلاحات وسعر صرف موثوق إذا عاد المستثمرون، وحذر من أن "عواقب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستكون سيئة للغاية لأن الاحتياجات المالية لسداد الديون صارخة للغاية"، وفقا للصحيفة.