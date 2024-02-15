إعلان

BBC

سعر الذهب على موقع البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:36 م الخميس 15 فبراير 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل سعر العرض لعيار 24- أي الشراء من المستهلك- اليوم الخميس نحو 4.097 ألف جنيه، فيما سجل سعر الطلب- البيع للمستهلك- نحو 4.177 ألف جنيه.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 3.655 ألف جنيه، والجرام عيار 18 نحو 3.133 ألف جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك نحو 29.239 ألف جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

سعر الذهب البورصة المصرية جرام الذهب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"هيسلم نفسه".. ماذا ينتظر مرتضى منصور أمام النقض السبت؟
رسمياً.. اللجنة العلمية لمراجعة ترميم هرم منكاورع ترفض "مشروع القرن"
بعد تعطيل الدراسة بـ 3 محافظات.. توجيهات عاجلة من "التعليم" للمدارس بشأن الطقس
الأرصاد: أمطار تصل لرعدية وحبات برَد على هذه المناطق الساعات المقبلة
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط في بداية التعاملات
ننشر تفاصيل إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي