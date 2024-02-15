سعر الذهب على موقع البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل سعر العرض لعيار 24- أي الشراء من المستهلك- اليوم الخميس نحو 4.097 ألف جنيه، فيما سجل سعر الطلب- البيع للمستهلك- نحو 4.177 ألف جنيه.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 3.655 ألف جنيه، والجرام عيار 18 نحو 3.133 ألف جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك نحو 29.239 ألف جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.