سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2383 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3064 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4086 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب نحو 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.55 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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