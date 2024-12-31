انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم فى مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

هبط سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3188 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3720 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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