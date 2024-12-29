كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بمنتصف تعاملات السبت في مصر.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2024-12-29 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4258 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3725 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3193 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2484 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1774 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132412 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29800 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2636 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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