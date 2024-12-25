أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفعت أسعار البلطي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و280 جنيها، بتراجع 40 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.









