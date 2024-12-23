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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

05:15 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 20 جنيها، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2616 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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