شاهد| أكبر سبيكتي ذهب في العالم: السعر ملياري و إحداها بدولة عربية

كتبت- دينا خالد:

سجلت دبي رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، بعد صنعها لأكبر سبيكة ذهب في العالم، والتي يبلغ وزنها نحو 300 كيلو جرام من الذهب عيار 24.

وتعرض السبيكة بدبي، وهي من إنتاج معرض الإمارات للمسكوكات، و ويبلغ سعرها نحو 93 مليون درهم أي ما يعادل 25 مليون دولارا.

ويبلغ سعر السبيكة بالجنيه المصري نحو مليار و309 مليونا و800 ألف جنيها، عندما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4366 جنيها.

ثانِ أكبر سبيكة في العالم

ودخلت اليابان موسوعة جينيس لثاني أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كيلوجرام وسعرها 17 مليون دولار

وتعرض السبيكة في متحف منجم "توي غولد" السابق في مدينة إيزو باليابان.

ويبلغ سعر ثاني أكبر سبيكة في العالم، بالجنيه المصري نحو مليار 91 مليونا 500 ألف جنيها، عندما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4366 جنيها.

أكبر سبيكة ذهب بالعالم

ثاني أكبر سبيكة ذهب بالعالم