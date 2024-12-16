كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2024-12-16 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4349 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3262 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2537 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1812 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 135256 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30440 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21 % إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي (هنا).