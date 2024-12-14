سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات السبت

كتبت- آية محمد :

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2534 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3258 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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