لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات السبت

10:19 ص السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد :

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2534 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3258 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان