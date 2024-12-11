اللون الأخضر يكسو علي مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.40 % إلى مستوى 30739 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 89.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 57.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 32 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.25 % إلى مستوى 30617 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.