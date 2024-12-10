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كامل الوزير يتفقد مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان (صور)

12:20 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة

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كتبت- دينا خالد:

تفقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصانع مجموعة النساجون الشرقيون، حيث كان في استقباله، حازم الاشموني، محافظ الشرقية، وياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، ومسؤولو المصنع.

وتفقد الوزير متحف الأستاذ فريد خميس، الهرم الزجاجي (أول نول)، مصنع الخيوط 1، مصنع CRM للسجاد، بالإضافة إلى المخزن المطور.

يذكر، أن مجموعة النساجون الشرقيون من كبري الشركات العالمية في تصنيع المنسوجات والسجاد، حيث تتجاوز مساحة مصانع المجموعة مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 مليون متر مربع سنوياً، وتوظف الشركة أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.

كامل الوزير مصنع النساجون الشرقيون العاشر من رمضان
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