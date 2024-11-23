هشام عز العرب عن ارتفاع الدولار: العملة أداة اقتصادية وليس جزءًا من كرامة الدولة

كتب- حسن مرسي:

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، ، أن اقتراب سعر الدولار من الـ50 جنيهًا لا يعني أنه جزء من كرامة الدولة، بل هو أداة اقتصادية تهدف لتحقيق سياسات مالية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أوضح عز العرب أن ارتفاع سعر الدولار عقب إعلان فوز ترامب في الانتخابات هو أمر طبيعي بالنسبة لجميع العملات مثل الين واليورو والاسترليني، وليس فقط أمام الجنيه المصري، مؤكدًا أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي.

وأشار عز العرب إلى أن الدولار متوفر في البنوك، ولا يوجد تاجر يطلب دولارات ويرفض الحصول عليها، مضيفًا أن السياسات المالية يجب أن تكون واضحة، وأن السوق المصرفي يتمتع بسيولة دولارية جيدة.

كما حذر من السياسات المالية الضبابية والخارجة عن التوقعات، مؤكدًا أن العملات العالمية كلها مرنة، وأنه يجب تجنب تكرار أخطاء الماضي، معقبًا: "بلاش تروما من ارتفاع الدولار، سياساتنا المالية واضحة ولا مجال لقفزات كبيرة في سعر الصرف"

ودعا إلى عدم إثارة الذعر نتيجة قفزات الدولار، مشيرًا إلى أن هناك لا قيود على فتح الاعتمادات لكل التجار، مما يعكس استقرار السوق.

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