إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

01:33 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض واللحوم والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين ( موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري والكابوريا..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والسكر في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار انخفاض أسعار الزيت اللحوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل السفير الكوري لبحث سُبل التعاون المشترك

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة