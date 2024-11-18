خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض واللحوم والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين ( موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري والكابوريا..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والسكر في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين