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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.03 جنيه، بتراجع 55 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 84.06 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.9 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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