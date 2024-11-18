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انخفاض أسعار اللحوم والزيت والسكر في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

12:04 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 34.08 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 52.09 جنيه، بتراجع بتراجع 9.19 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.09 جنيه، بتراجع 3.11 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 76.92 جنيه، بتراجع 20.08 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.94 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.96 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 57.52 جنيه، بتراجع 8.77 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.47 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 97.2 جنيه، بتراجع 14.85 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.65 جنيه، بتراجع 19.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.03 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.5 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44.64 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.67 جنيه، بزيادة 14.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.03 جنيه، بزيادة 9.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب:29.25 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المسلي الصناعي:108.05 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

أسعار الفول أسعار اللحوم الزيت السكر مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية
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