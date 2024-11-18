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انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:40 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 171.32 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 175.89 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

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