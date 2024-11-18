انخفاض الجمبري والكابوريا..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الجمبري، والكابوريا، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 175 280 جنيها، بتراجع 45 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و310 جنيها، بتراجع 40 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.