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قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

12:56 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام بنحو 50 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2393 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3077 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.10 % إلى نحو 2591 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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