ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الليمون والملوخية، والفلفل الحامي والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر والخيار البلدي والجوافة والبرتقال والكوسة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و12.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

البصل الأبيض بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و 14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 8 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 10 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.