بزيادة 62%.. الشرقية "إيسترن كومباني" تربح 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الشرقية "إيسترن كومباني" زيادة صافي أرباحها 62% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري- يوليو إلى سبتمبر 2024- إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.12 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن صافي الإيرادات نمت 162% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 8.1 مليار جنيه مقابل 3.09 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة الشرقية إيسترن كومباني عام 1920. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات التبغ وبشكل خاص السجائر، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.