ارتفاع اللحوم وانخفاض الزيت والجبن الأبيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والدقيق، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن الرومي، واللبن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.9 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 57.92 جنيه، بتراجع 3.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.46 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.63 جنيه، بتراجع 9.39 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.8 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.5 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.5 جنيه، بتراجع 3.53 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.33 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

لتر زيت الذرة: 105.41 جنيه، بتراجع 7.68 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.43 جنيه، بزيادة 6.18 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.61 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.8 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.79 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.35 جنيه، بتراجع 4.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.86 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31 جنيها، بزيادة 1.13 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.66 جنيه، بتراجع 4.6 جنيه.