خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض والذهب يواصل الصعود

كتبت - أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت تصعد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

تراجع البطاطس وارتفاع الكوسة.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع العدس واللبن .. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الخميس